США предложили Манчестеру помощь в расследовании теракта

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Вашингтон, 23 мая. Министерство внутренней безопасности США внимательно следит за ситуацией в Великобритании и готово оказать помощь в расследовании произошедшего в Манчестере теракта. Об этом говорится в распространенном ведомством заявлении.

«Министерство внутренней безопасности внимательно следит за ситуацией в «Манчестер Арена» в Великобритании. Мы работаем с нашими иностранными коллегами для получения дополнительной информации о причине, как сообщается, взрыва, а также о пострадавших и погибших», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что готовы помочь «друзьям и союзникам в Великобритании любым необходимым образом».

Также в МВБ сообщили, что не обладают информацией о конкретных угрозах безопасности для концертных площадок в США. Но не исключили усиления мер безопасности на мероприятиях в общественных местах.

Напомним, накануне вечером в холле концертного зала «Манчестер Арена» был совершен теракт, унесший жизни по меньшей мере 20 человек.