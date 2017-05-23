Полиция подтвердила, что на «Манчестер Арене» произошел теракт

В Избранное

Скопировать

Манчестер, 23 мая. Полиция Манчестера по-прежнему рассматривает главную версию случившегося на стадионе, как террористический акт.

«В настоящее время мы рассматриваем произошедшее как теракт до получения новой информации», — об этом заявил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс в прямом эфире британских телеканалов.

Кроме того, Хопкинс выразил слова соболезнования родственникам погибших во время взрыва, добавив, что правоохранители сделают все возможное для скорейшего расследования террористического акта.

Как сообщает «Газета.ru», по уточненным данным в результате теракта погибли 19 человек, около 60 – были доставлены с травмами разной степени тяжести в медучреждения Манчестера.