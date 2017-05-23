Минобрнауки и общественники подготовят инструкцию по изъятию детей

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Москва, 23 мая. В 2017 году Минобрнауки совместно с общественниками разработает инструкцию по изъятию детей из семьи в случае возникновения угрозы их жизни и здоровью. Об этом со ссылкой на члена Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елену Альшанскую сообщают «Известия».

По данным издания, поручения о разработке инструкции были даны по итогам заседания Совета, которое прошло в понедельник под председательством вице-премьера Ольги Голодец.

«Министерству образования поручено совместно с общественными организациями начать разработку «порядка отобрания» детей из семьи и начать разработку изменений семейного законодательства, которые позволят сделать такую меру, как лишение родительских прав, действительно крайней», — цитирует слова Альшанской издание.

Сообщается, что в документе будет прописан четкий алгоритм действий и критерии угрозы жизни и здоровью детей. Кроме того, в нем будут описаны альтернативные меры. Изъятие детей из семьи, согласно инструкции, должно быть возможным только в тех случаях, когда иных способов помочь семье не останется.