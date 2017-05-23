Ждите ответа: кредиторы не смогли договориться об очередном транше Греции

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 23 мая. Совет министров финансов стран ЕС не смог выработать единое мнение по поводу немедленного предоставления Греции очередного транша.

«Мы не пришли к соглашению сегодня, однако есть надежда на то, что это будет возможно через несколько недель», — цитирует «Газета.ru» еврокомиссара по экономике и финансам Пьера Московиси.

Времени для того, чтобы оказать финансовую помощь Афинам у Брюсселя не так уж и много: дело в том, что в июле 2017 года Греция обязана выплатить долги на общую сумму около 7,5 миллиардов евро.

Ожидается, что окончательное решение по поводу выделения нового транша Афинам будет принято во время следующего заседания Еврогруппы, намеченного на 15 июня в Люксембурге.