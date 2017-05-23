Сирия: «Исламское государство» публично казнило бежавших с поля боя в Ракке боевиков

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Дамаск, 23 мая. Члены запрещенной в России организации «Исламское государство» казнили троих своих товарищей за бегство с поля боя в Ракке. Об этом сообщает ARA News.

«Главари ИГИЛ* отдали приказ о немедленной казни троих боевиков, обвиненных в «высшем предательстве», — цитирует слова местного жителя издание.

По данным ARA News, три боевика «Исламского государства»* были схвачены после того, как они самовольно покинул свой пост в северном пригороде Ракки. В этом районе идут непрекращающиеся бои между террористами и курдскими формированиями Сирийских Демократических Сил (СДС).

Издание отмечает, что публичная казнь состоялась 22 мая при большом стечении людей.

* Организация запрещена на территории РФ.