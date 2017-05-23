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Происшествия
Мэр Манчестера высказался по поводу произошедшего теракта

Мэр Манчестера высказался по поводу произошедшего теракта

5:25  23 Мая 2017
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Мэр Манчестера высказался по поводу произошедшего теракта

Манчестер, 23 мая. Сити-менеджер Манчестера назвал случившуюся в городе трагедию, как «страшной ночью».

«Мои соболезнования всем пострадавшим; мое восхищение храбростью сотрудников спасательных служб. Это — страшная ночь для нашего города», — цитирует слова Энди Бернэма «Газета.ru».

Напомним, что ранее с официальным заявлением о террористическом акте в Манчестере выступила глава британского правительства – Тереза Мэй назвала произошедшее на «Манчестер Арене» ужасающим событием.

Добавим, что жертвами взрыва стали 19 человек, около 50 — получили ранения разной степени тяжести. 

Алексей Громов
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