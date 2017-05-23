Мэй выступила с заявлением после теракта в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Глава британского правительства выступила с заявлением после случившегося в Манчестере террористического акта.

«Мы работаем над тем, чтобы получить детальную информацию о том, что полиция рассматривает как ужасающий террористический акт», — цитирует «Газета.ru» слова Терезы Мэй, которые распространили мировые СМИ.

Кроме того, премьер-министр соединенного королевства высказала соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки получившим травмы во время взрыва в Манчестере.

Напомним, что жертвами теракта на «Манчестер Арене» стали 19 человек, около полусотни получили травмы разной степени тяжести.