Матвиенко не исключила запрета на вовлечение школьников в несанкционированные акции
Москва, 23 мая. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимым вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции и не исключила законодательного запрета подобных действий. Об этом сенатор сообщила в интервью газете «Известия».
Матвиенко отметила, что благодаря современным технологиям можно очень быстро организовать людей. Но назвала недопустимым вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.
«Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции», — заявила Матвиенко.
Сенатор сообщила, что ее тревожит подобная практика, и высказала мнение, что она должна «законодательно пресекаться».