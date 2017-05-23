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Политика
Матвиенко не исключила запрета на вовлечение школьников в несанкционированные акции

Матвиенко не исключила запрета на вовлечение школьников в несанкционированные акции

5:09  23 Мая 2017
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Матвиенко не исключила запрета на вовлечение школьников в несанкционированные акции

Москва, 23 мая. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимым вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции и не исключила законодательного запрета подобных действий. Об этом сенатор сообщила в интервью газете «Известия».

Матвиенко отметила, что благодаря современным технологиям можно очень быстро организовать людей. Но назвала недопустимым вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.

«Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции», — заявила Матвиенко.

Сенатор сообщила, что ее тревожит подобная практика, и высказала мнение, что она должна «законодательно пресекаться».

#россия
Алексей Громов
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