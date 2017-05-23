Выступавшая в Манчестере Ариана Гранде не пострадала при теракте

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Манчестер, 23 мая. Выступавшая с концертом в «Манчестер Арене» Ариана Гранде не пострадала во время теракта. Об этом со ссылкой на представителя певицы сообщает Reuters.

«Ариана в порядке. Мы продолжаем расследование того, что произошло», — цитирует слова пресс-секретаря исполнительницы агентство.

Напомним, накануне вечером на концерте певицы Арианы Гранде в «Манчестер Арене» был совершен теракт, в результате которого погибли как минимум 19 человек, около 50 человек получили ранения. По данным СМИ, атаку мог совершить террорист-смертник.