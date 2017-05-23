Очевидец сообщил о кружащих над Манчестером вертолетах

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Манчестер, 23 мая. Над «Манчестер Ареной» кружат вертолеты, территория вокруг комплекса оцеплена полицией, периодически к нему подъезжают машины различных служб. Об этом со ссылкой на живущую поблизости от места происшествия Яну Буколовску сообщает РИА Новости.

«Начиная примерно с 11 над городом кружат как минимум два вертолета. За последние два часа от концертного зала проехали мимо только две полицейские машины, одна за другой. За последний час приехали еще несколько скорых и полицейских машин», — цитирует слова очевидца агентство.

По словам женщины, после взрыва полиция перекрыла ведущие к «Манчестер Арене» дороги. При этом на улице собралось много людей, включая тех, кто в момент теракта был внутри зала. В настоящее время полиция начала пускать прохожих ближе к центру, но продолжает предупреждать людей «держаться на расстоянии».