Рядом с «Манчестер Ареной» произведен контролируемый взрыв

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Лондон, 23 мая. В Манчестере произведен контролируемый взрыв обнаруженного ранее взрывного устройства, сообщает Key 103 News.

Сотрудники экстренных служб произвели контролируемый взрыв. На опубликованной с места событий записи видно, что полицейские блокировали место взрыва. Вокруг нет посторонних людей.

Here's the scene at the back of the #Manchester Arena where a controlled explosion has just taken place: pic.twitter.com/xl2ui6RdYk — Key 103 News (@KEY103NEWS) May 23, 2017

Напомним, в понедельник вечером в «Манчестер Арене», где проходил концерт певицы Арианы Гранде, произошел унесший жизни по меньшей мере 20 человек взрыв. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. По сообщениям СМИ, атаку мог устроить террорист-смертник.

Также сообщается об обнаружении взрывного устройства рядом с вокалом «Виктория», который находится в непосредственной близости от «Манчестер Арены».