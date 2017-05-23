Очевидец заснял НЛО в небе над Мельбурном

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Мельбурн, 23 мая. Уфолог-любитель заснял в небе над Австралией загадочный неопознанный летающий объект (НЛО). Необычные кадры опубликованы на страничке пользователя brad morris в сервисе YouTube.

На видео запечатлена короткая яркая вспышка на ночном небе. Из нее появляется вытянутый и заостренный с одного конца объект, по краям которого видно красное свечение, отдаленно напоминающее крылья.

Необычная запись датирована апрелем 2017 года, но была опубликована лишь в мае. В описании к видео автор указал, что был поражен двойной вспышкой на небе, после чего увидел летящий на небольшой высоте с высокой скоростью объект.