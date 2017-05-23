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Происшествия
Неизвестные сожгли под Новосибирском школьнику лицо

Неизвестные сожгли под Новосибирском школьнику лицо

4:01  23 Мая 2017
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Неизвестные сожгли под Новосибирском школьнику лицо

Бердск (Новосибирская область), 23 мая. В городе Бердск в Новосибирской области старшеклассник стал жертвой неизвестных, которые сожгли ему лицо.

По информации местных СМИ, на 17-летнего школьника напали в тот момент, когда он шел в поликлинику со своим сверстником. Нападавшие вылили на лицо юноши горючую жидкость и подожгли ее.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что нападавшими могли быть сверстники потерпевшего, с которыми у него мог быть конфликт.

Настасья Шеркунова
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