Лидер лейбористов выразил соболезнования в связи с трагедией в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин выразил соболезнования всем, кого затронула трагедия в Манчестере. Слова скорби политик написал на своей страничке в социальной сети Twitter.

«Ужасное происшествие в Манчестере. Мои мысли со всеми теми, кого затронула (трагедия) и с нашими выдающимися аварийными службами», — написал Корбин.

Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 22, 2017

Напомним, в понедельник вечером в «Манчестер Арене» произошел взрыв. Полиция классифицировала произошедшее как теракт, СМИ сообщают о 20 погибших и десятках раненых.