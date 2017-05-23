Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Лидер лейбористов выразил соболезнования в связи с трагедией в Манчестере

Лидер лейбористов выразил соболезнования в связи с трагедией в Манчестере

3:50  23 Мая 2017
60

Лидер лейбористов выразил соболезнования в связи с трагедией в Манчестере

Лондон, 23 мая. Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин выразил соболезнования всем, кого затронула трагедия в Манчестере. Слова скорби политик написал на своей страничке в социальной сети Twitter.

«Ужасное происшествие в Манчестере. Мои мысли со всеми теми, кого затронула (трагедия) и с нашими выдающимися аварийными службами», — написал Корбин.

Напомним, в понедельник вечером в «Манчестер Арене» произошел взрыв. Полиция классифицировала произошедшее как теракт, СМИ сообщают о 20 погибших и десятках раненых.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть