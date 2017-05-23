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Лондон, 23 мая. В настоящее время отсутствуют данные о наличии пострадавших россиян во время взрыва на концерте в Манчестере.

По словам сотрудника российского дипломатического ведомства в Великобритании, посольство следить за поступающими из Манчестера данными.

«Ситуация под контролем. Пока сведений о том, что инцидент коснулся кого-либо из граждан РФ, не поступало, мы постоянно обновляем информацию», — сообщил РИА Новости сотрудник российского посольства.

Ранее «Ura.ru» сообщило, что жертвами взрыва во время концерта в Манчестере стали не менее 19 человек. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расценивают произошедшее как теракт.