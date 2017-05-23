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Происшествия
Отели Манчестера размещают тех, кто потерялся из-за паники после взрывов

Отели Манчестера размещают тех, кто потерялся из-за паники после взрывов

3:44  23 Мая 2017
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Отели Манчестера размещают тех, кто потерялся из-за паники после взрывов

Манчестер, 23 мая. Давка и неразбериха после взрывов, прогремевших на «Манчестер-Арене» во время выступления Арианы Гранде, привели к тому, что многие посетители потеряли из виду своих детей, друзей или близких.

Многие отели, расположенные в Манчестере, объявили, что разместят у себя тех, кто потерял своих близких во время паники на арене.

Напомним, что полиция уже назвала произошедшее терактом. По предварительным данным погибли около 20 человек.

 

#манчестер
Антон Зарубин
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