Отели Манчестера размещают тех, кто потерялся из-за паники после взрывов

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Манчестер, 23 мая. Давка и неразбериха после взрывов, прогремевших на «Манчестер-Арене» во время выступления Арианы Гранде, привели к тому, что многие посетители потеряли из виду своих детей, друзей или близких.

Многие отели, расположенные в Манчестере, объявили, что разместят у себя тех, кто потерял своих близких во время паники на арене.

Напомним, что полиция уже назвала произошедшее терактом. По предварительным данным погибли около 20 человек.