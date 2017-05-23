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Происшествия
Взрыв в Манчестере мог устроить террорист-смертник

Взрыв в Манчестере мог устроить террорист-смертник

3:39  23 Мая 2017
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Взрыв в Манчестере мог устроить террорист-смертник

Лондон, 23 мая. При взрыве на «Манчестер Арене» погибли по крайней мере 19 человек, около 50 получили ранения. Об этом со ссылкой на представителей властей сообщает CNBC.

По данным издания, полиция считает произошедшее террористическим актом. Взрывное устройство в действие мог привести террорист смертник.

Напомним, взрыв на «Манчестер Арене» произошел в понедельник вечером после концерта Арианы Гранде. По данным СМИ, в момент теракта в здании находилось много детей.

Виталий Малясев
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