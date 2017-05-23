Полиция рассматривает взрывы в Манчестере как теракт

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Манчестер, 23 мая. Полиция британского Манчестера заявила, что считает произошедшее на стадионе «Манчестер-Арена» терактом.

Согласно сообщению местных правоохранительных органов, опубликованному в Twitter, до появления иной информации, произошедшее будет расцениваться, как теракт.

Напомним, что во время выступления певицы Арианы Гранде в «Манчестер-Арене» произошли два (по другим данным – один) взрыва. Жертвами произошедшего стали около двадцати человек.