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Происшествия
СМИ сообщили о большом количестве детей в момент взрыва в «Манчестер Арене»

СМИ сообщили о большом количестве детей в момент взрыва в «Манчестер Арене»

3:28  23 Мая 2017
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СМИ сообщили о большом количестве детей в момент взрыва в «Манчестер Арене»

Лондон, 23 мая. В момент взрыва на концерте Арианы Гранде в Манчестере было много детей. Об этом сообщает работающий на месте трагедии корреспондент Би-Би-Си.

По данным СМИ, взрыв произошел ближе к концу выступления популярной певицы  в фое «Манчестер-Арены».

Напомним, ранее очевидцы трагедии сообщали о двух взрывах на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Полиция города подтвердила информацию о наличии погибших и пострадавших. Позже СМИ сообщили, что жертвами трагедии стали по меньшей мере 20 человек, сотни получили ранения.

#манчестер
Алексей Громов
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