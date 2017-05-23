СМИ сообщили о большом количестве детей в момент взрыва в «Манчестер Арене»

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Лондон, 23 мая. В момент взрыва на концерте Арианы Гранде в Манчестере было много детей. Об этом сообщает работающий на месте трагедии корреспондент Би-Би-Си.

По данным СМИ, взрыв произошел ближе к концу выступления популярной певицы в фое «Манчестер-Арены».

Напомним, ранее очевидцы трагедии сообщали о двух взрывах на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Полиция города подтвердила информацию о наличии погибших и пострадавших. Позже СМИ сообщили, что жертвами трагедии стали по меньшей мере 20 человек, сотни получили ранения.