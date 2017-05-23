Еще одно взрывное устройство было найдено в Манчестере

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Манчестер, 22 мая. Рядом с вокзалом «Виктория» в Манчестере было найдено еще одно взрывное устройство. Напомним, что вокзал расположен в непосредственной близости с «Манчестер-Ареной», где ранее произошли два взрыва.

В здании вокзала уже работают саперы.

Напомним, что во время концерта Арианы Гранде в «Манчестер Арене» произошло как минимум два взрывам. По предварительным данным, погибло около 20 человек. Полиция уже заявило, что рассматрвиает произошедшее как возможный теракт.