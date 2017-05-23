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Происшествия
По меньшей мере 20 человек погибли, сотни получили ранения в результате взрыва в Манчестере

По меньшей мере 20 человек погибли, сотни получили ранения в результате взрыва в Манчестере

3:18  23 Мая 2017
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По меньшей мере 20 человек погибли, сотни получили ранения в результате взрыва в Манчестере

Лондон, 23 мая. По меньшей мере 20 человек погибли, сотни получили ранения в результате произошедшей на стадионе «Манчестер-арена» трагедии. Об этом со ссылкой на сотрудников британской полиции сообщает NBC News.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время выступления американской певицы Арианы Гранде в британском Манчестере произошли взрывы. Полиция подтвердила информацию о наличии погибших и раненых, но не уточнила причин происшествия и точного количества жертв и пострадавших в трагедии.

#манчестер
Виталий Малясев
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