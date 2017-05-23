На место взрыва в Манчестере прибыли саперы

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Манчестер, 23 мая. В концертном зале «Манчестер Арена» после взрыва работают саперы.

По информации Sky News, на место прибыли сотрудники экстренных служб, которые проверяют здание на наличие взрывных устройств.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что согласно предварительным данным в результате взрыва в Манчестере погибли не менее 20 человек, сотни получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время закрыты вокзал и расположенная рядом станция метро.