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Происшествия
Видео с «Манчестер-Арены», где произошли два взрыва, выложили в Сеть

Видео с «Манчестер-Арены», где произошли два взрыва, выложили в Сеть

3:15  23 Мая 2017
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Видео с «Манчестер-Арены», где произошли два взрыва, выложили в Сеть

Манчестер, 23 мая. Свидетели инцидента со взрывами, произошедшего на «Манчестер-Арене», выложили видео случившегося в интернет.

Два взрыва произошли на «Манчестер Арене» во время концерта Арианы Гранде. Полиция уже заявила, что считает произошедшее возможным терактом. Установлено, что во время инцидента погибли люди, сейчас их число устанавливается.

Полиция перекрыла ближайшие к арене улицы и призвала прохожих держаться в стороне от места происшествия.

#манчестер
Антон Зарубин
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