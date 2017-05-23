Матвиенко предложила не рассчитывать на скорое снятие санкций

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Москва, 23 мая. Валентина Матвиенко считает, что в ближайшем будущем не стоит ждать отмены введенных в отношении России санкций. Об этом спикер Совета федерации рассказала в интервью газете «Известия».

Валентина Матвиенко считает, что в ближайшее время России не стоит рассчитывать на снятие санкций. Но рано или поздно это должно произойти.

«Вряд ли стоит рассчитывать на отмену санкций в ближайшем будущем. В то же время несомненно, что политическая и экономическая логика объективно направляют ход событий именно в русло их снятия. Рано или поздно это произойдет», — заявила Матвиенко.

Также спикер Совфеда отметила, что Россия в значительной мере справилась с возникшими трудностями, и национальная экономика вступает в стадию роста. По мнению Матвиенко, сохранение санкций не поддается рациональному объяснению. Но западные государственные деятели могут считать, что отмена санкций приведет к «потере лица» ослаблениям их позиций.