Женщина устроила кровавую поножовщину прямо на проезжей части в Красноярске

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Красноярск, 23 мая. В Интернете опубликованы фото из Красноярска, на которых запечатлены последствия поножовщины на улице Республики.

В социальных сетях появились фотографии с проезжей части на улице Республики, на которых изображена женщина, склонившаяся над окровавленным мужчиной. Сначала очевидцы предположили, что мужчина стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.

Позднее оказалось, что на мужчину с ножом напала его спутница. Она ударила его в шею. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Мужчина находится в больнице, врачи оценивают его состояние как критическое.