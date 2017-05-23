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Политика
Россия предупредила США об ответных мерах в связи с изъятием дипсобственности

Россия предупредила США об ответных мерах в связи с изъятием дипсобственности

2:59  23 Мая 2017
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Россия предупредила США об ответных мерах в связи с изъятием дипсобственности

Москва, 23 мая. Российское правительство предупредило США о возможных ответных мерах в связи с изъятием американскими властями российской дипломатической собственности.

По словам советника-посланника посольства РФ в США Дениса Гончара, американские власти уже ознакомлены с характером ответных шагов, запланированных США. По его словам, российская сторона добивается скорейшего возвращения принадлежащей ей собственности.

В то же время, госдепартамент США, как сообщается, пытается увязать положительное решение вопроса с предоставлением земельного участка в Санкт-Петербурге, где планируется возведение нового здания генконсульства.

«Считаем подобные заходы неуместными, поскольку в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали», — подчеркнул Гончар.

 

#россия #сша
Антон Зарубин
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