Россия предупредила США об ответных мерах в связи с изъятием дипсобственности
Москва, 23 мая. Российское правительство предупредило США о возможных ответных мерах в связи с изъятием американскими властями российской дипломатической собственности.
По словам советника-посланника посольства РФ в США Дениса Гончара, американские власти уже ознакомлены с характером ответных шагов, запланированных США. По его словам, российская сторона добивается скорейшего возвращения принадлежащей ей собственности.
В то же время, госдепартамент США, как сообщается, пытается увязать положительное решение вопроса с предоставлением земельного участка в Санкт-Петербурге, где планируется возведение нового здания генконсульства.
«Считаем подобные заходы неуместными, поскольку в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали», — подчеркнул Гончар.