Цены на аренду жилья в России достигли рекордно низкого уровня

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Москва, 23 мая. В первом квартале 2017 года стоимость аренды жилья опустилась до рекордно низкого с 2006 года уровня. Об этом со ссылкой на данные специалистов РАНХиГС сообщают «Известия».

По данным издания, в первом квартале текущего года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России составила 13901 рубль или 38% от средней зарплаты. В первом квартале 2016 года аренда такого жилья обходилась россиянам в 14460 рублей или в 43% от зарплаты, в 2014-м и 2015-м годах - в 48%. С 2006 по 2008 год стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 58% - 52% от зарплаты.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что цены на аренду жилья достигли минимума, и сдающие в наем квартиры собственники не готовы продолжить их снижение. В то же время предпосылок для увеличения цен на аренду квартир также не отмечается.