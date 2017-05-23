Полиция сообщила о погибших и раненых в результате инцидента на концерте в Манчестере

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Лондон, 23 мая. В результате происшествия на концерте Арианы Гранде в Манчестере есть погибшие и раненые. Об этом сообщает полиция города.

Точное число жертв происшествия на «Манчестер-арене», как и его причины, пока не сообщаются. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили о том, что во время концерта Арианы Гранде в Манчестере произошло два взрыва. Пользователи социальных сетей также сообщают о взрывах на «Манчестер-арены». На размещенных очевидцами видео можно видеть, как люди в панике покидают концерт.