Сирия: САА подавила последний очаг сопротивления ИГ под Алеппо

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Дамаск, 23 мая. Сирийские войска успешно завершили наступательную операцию, захватив сахарный завод под Алеппо, подавив тем самым последний очаг сопротивления боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в России) в районе Восточного Алеппо.

Как сообщается, САА освободила населенный пункт Аль-Хамра, а также взяла под свой контроль сахарный завод, бывший важным стратегическим пунктом для ИГИЛ*.

Операция проводилась силами сирийских армейских частей при активном участии дивизии спецназа «Тигры».

#SAA reportedly captured Tal al Hamra and Sugar Factory in #EastAleppo

Waiting for official confirmationhttps://t.co/dxo7lwltTD — NDF (@NatDefFor) May 22, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.