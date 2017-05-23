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Новости Сирии
Сирия: САА подавила последний очаг сопротивления ИГ под Алеппо

Сирия: САА подавила последний очаг сопротивления ИГ под Алеппо

2:18  23 Мая 2017
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Сирия: САА подавила последний очаг сопротивления ИГ под Алеппо

Дамаск, 23 мая. Сирийские войска успешно завершили наступательную операцию, захватив сахарный завод под Алеппо, подавив тем самым последний очаг сопротивления боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в России) в районе Восточного Алеппо.

Как сообщается, САА освободила населенный пункт Аль-Хамра, а также взяла под свой контроль сахарный завод, бывший важным стратегическим пунктом для ИГИЛ*.

Операция проводилась силами сирийских армейских частей при активном участии дивизии спецназа «Тигры».

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #алеппо
Антон Зарубин
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