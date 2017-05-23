Сирия: САА подавила последний очаг сопротивления ИГ под Алеппо
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Дамаск, 23 мая. Сирийские войска успешно завершили наступательную операцию, захватив сахарный завод под Алеппо, подавив тем самым последний очаг сопротивления боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в России) в районе Восточного Алеппо.
Как сообщается, САА освободила населенный пункт Аль-Хамра, а также взяла под свой контроль сахарный завод, бывший важным стратегическим пунктом для ИГИЛ*.
Операция проводилась силами сирийских армейских частей при активном участии дивизии спецназа «Тигры».
* Организация запрещена на территории РФ.
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