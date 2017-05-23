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Весь мир
В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса

В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса

2:15  23 Мая 2017
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В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса

Каракас, 23 мая. В городе Сабанта во время акции протеста сожжен дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, сообщает  El Nacional.

Издание отмечает, что сожжение дома бывшего президента связано с недавней гибелью от огнестрельного ранения молодого человека. Протестующие уверены, что убившая юношу пуля был выпущена полицейскими.

Напомним, 22 мая в Венесуэле погиб участвовавший в протестах 18-летний молодой человек Йорман Бервесия. По данным депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Фредди Суперлано, инцидент произошел в городе Баринасе, когда полиция открыла огонь по протестующим.

Это уже не первый случай, когда в Венесуэле подвергаются разрушению связанные с бывшим президентом страны монументы. Ранее в городе Вилья-дель-Росарио участники протестов повалили памятник Уго Чавеса. Издание Газета.ru сообщает, что после разрушения протестующие подожгли монумент.

Виталий Малясев
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