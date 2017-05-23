Взрыв прогремел на Манчестер-Арене в Великобритании

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Мансчестер, 23 мая. Экстренные службы Британии сообщают, что на Манчестер-Арене во время выступления певицы Арианы Гранде были слышны два громких хлопка.

Инцидент вызвал панику на стадионе, зрители попытались покинуть арену, что вызвало давку и неразбериху у выходов.

Местная полиция подтвердила, что речь идет о «серьезном инциденте» и призвала держаться подальше от места происшествия. Как сообщается, сейчас улицы возле стадиона заблокированы.

Позже полиция заявила, что взрыва имели место, а среди посетителей есть пострадавшие.