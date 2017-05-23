Редкий оскал Ленина и булгаковское безумие: как прошла «Ночь музеев» в Москве. ФАН-ТВ

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Одно из главных культурных событий года — «Ночь музеев» прошла в российской столице. В это время во всей стране музеи работали бесплатно и непривычно долго.Некоторые устраивали для своих посетителей настоящее шоу. Съемочная группа ФАН-ТВ отправилась в Музей современной истории России и в музей Михаила Афанасьевича Булгакова.

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На улице сумерки, а у входа в музей современной истории России оживленное движение. Москвичи и гости города спешат увидеть выставку, посвященную 100-летию Октябрьской революции. Самые увлеченные участвуют в познавательном историческом квесте.

– Мы пойдем с вами искать стол Якова Михайловича Свердлова – как ни странно, председателя ВЦИК, его кабинет, и в его кабинете находится документ, очень важный для нас, – объясняет собравшимся экскурсовод Игорь.

Он объясняет репортеру ФАН-ТВ, что здесь происходит:

– Мы придумали с коллегами задания по этой выставке. Они ориентированы, в том числе, на самостоятельный поиск информации и выполнение этих заданий. Ну, а я как куратор помогаю, направляю. Люди сами ищут ответы и вписывают их в свои путеводители.

Дмитрий и Екатерина тоже заняты важным делом в разгар «Ночи музеев»:

– Здесь, вот в этом документе, надо найти то, что нам надо, для ответа на определенный вопрос. Что же происходит со званиями и титулами? Они в нашем этом тексте уничтожались.

– Первый ответ – упразднены.

– Какое обращение вводится для всех? Гражданин.

– Всей семьей пришли на квест?

– Да. Интересно, как раз к столетию революции решили прийти. Мы вообще каждый год на «Ночь музеев» ходим, вот решили что-то новенькое попробовать.

Руслан рассказывает корреспонденту ФАН-ТВ:

– Пришел сюда, чтобы чуть больше узнать то, что проходили в школе, чтобы сейчас подтвердилось, действительно ли это так или нет.

– Хотите проверить, правильно ли вас учили?

– Да

Как рушилась монархия и становилось новое советское государство, как развивались революционные события, и какие люди имели к ним отношение? Плакаты, журналы, письма, редкие архивные документы и личные вещи очевидцев революции... Полторы тысячи редчайших артефактов знакомят посетителей с самой удивительной и неоднозначной эпохой в жизни страны.

Фонды Музея современной истории России хранят немало диковинных экспонатов. Среди них – телеграфный аппарат, по которому передавались сообщения о победе революции в Петрограде, телефон из штаба революционеров и необычный бюст Ленина. Долгие годы он находился в запасниках музея из-за нехарактерного образа вождя. Скульптор изобразил его в эмоциональном запале во время речи…

В других залах представлена экспозиция, посвященная новейшей истории России, с Перестройки до наших дней. Предметы, уже ставшие историей, заставляют задуматься как о событиях последних десятилетий, так и о современной эпохе.

– Я от мамы слышал, что там СССР разрушился, вот. И мне хотелось посмотреть, как это было, – говорит Федя. – Это было нечестно, потому что эти люди не хотели, чтобы становилась Россия, а они все-таки сделали это, власть.

– А как, по-твоему, должно было быть, как ты думаешь?

– Должны были быть общественные выборы.

Анастасия, член Российского движения школьников, приехала в Москву из Волгограда. Она тоже пообщалась с ФАН-ТВ:

– У нас образовалось новое государство, у нас появился новый президент во главе государства. Да, конечно, изначально было не все идеально, начало 90-х годов – это вообще страшное время для нашей страны... А так, в общем, глядя на те времена, я хочу сказать, что я горжусь своей страной. Я не была свидетелем тех событий, но считаю, что, если так произошло, так, значит, надо.

В этом году в «Ночь музеев» бесплатно работали больше 200 музеев и галерей Москвы. Музей Булгакова традиционно впечатляет необычными перфомансами. Двор «Булгаковского Дома» превратился в филиал лаборатории профессора Персикова, сотрудники которой пытаются выяснить, что же вылупится из «Роковых яиц», и ответить на вопрос: «Кто мы – венец эволюции или новая угроза всему живому?»

– Граждане, вы слышали о научном открытии товарища Персикова? Проходите, пожалуйста, осторожно, ступени! Профессор занят! Он готовит научное открытие!

– Если вы вытащите, то щелочной раствор начнет испаряться стремительно. Вы, как только вытащите, своим пальцем прикройте отверстие.

– Я поняла.

– 20 мая тысяча девятьсот..

– Боже мой!

– Теперь ваше следующее задание: надо спасти научную литературу, вот здесь снизу держите, потому что он может оборваться.

– Что мне с этим делать?

– Пойдемте. Это научная литература, ее нужно каким-то образом…

– Спасаем научную литературу.

– Один вопрос. Как вы считаете, что вылупится из «Рокового яйца»?

– Понятия не имею.

– Понятия не имею… Самый частый ответ…

– Никто не знает!

– О Боже, профессор, держитесь, профессор! Мы не знаем, чем все это закончится.

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