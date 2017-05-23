Мавиенко назвала запрет российских сайтов на Украине нарушением прав человека

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Москва, 23 мая. Запрет на российские социальные сети и интернет-ресурсы, введенный властями Украины, наносит вред в первую очередь самому украинскому народу. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, комментироваться происходящее на Украине становится все сложнее из-за деградации украинской политической системы. С ее точки зрения, блокировка российских сайтов была совершенно немотивированна и ударила в первую очередь по жителям Украины.

«То ли Киев делает это в целях политического самосохранения, то ли в каких-то других целях, но точно не в интересах народа и стран», – приводит слова Матвиенко газета «Известия».

Она подчеркнула, что действия Киева грубо нарушают права украинских граждан на свободу слова и свободу доступа к информации.