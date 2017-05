Лучшее, что может сделать НАТО для установления мира, это не вмешиваться в чужие дела

В Избранное

Ресурсом The National Interest была опубликована статья под заголовком «роль НАТО в операциях по установлению стабильности в пост-халифате». Ее авторы пытаются представить заслуги НАТО в установлении стабильности в Ливии, Сирии и Ираке при борьбе с еще не побежденным «Исламским государством»* (организация запрещена на территории РФ).

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи If NATO Wants Peace and Stability It Should Stay Home, опубликованной на портале Global Research.

Авторы предполагают, что вмешательство НАТО объясняется ее попыткой заполнить «вакуум», который образуется с развалом халифата, чтобы предотвратить возможные последствия, при которых, к примеру, «может наступить хаос, или Иран при поддержке России может попытаться заполнить ту пустоту, что, в свою очередь, способно нанести серьезный вред интересам США и их союзников». В этой статье так и не объясняется, почему Иран, граничащий с Сирией и Ираком, имеет меньшее влияние, чем США, которые находятся за океаном и не обладают общностью истории, культуры, языка или интересов в стабильности и мире с данным регионом.

В статье буквально говорится, что «НАТО – единственная по масштабам и возможностям организация, которая способна справиться с этой задачей. Возглавляемая США коалиция против «Исламского государства», состоящая из 68 членов, недостаточно оснащена, чтобы заниматься столь сложным делом. За нее должна взяться более сплоченная организация, такая как НАТО, однако при условии непрекращающегося арабского участия. Выходом могла бы стать организация, наподобие возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности».

Интересным выбором со стороны авторов было упомянуть МССБ как одну из самых грандиозных и продолжительных неудач в Афганистане – силу, которой не только не удалось обеспечить стабильность в Средней Азии более, чем за 10 лет, но которая также присутствовала при возникновении «Исламского государства» там, где раньше его не было.

Разница между тем, чем действительно является НАТО, и тем, что говорится об этом союзе в статье The National Interest, больше напоминает презентацию некачественного продукта, чем реальную попытку геополитического анализа или решения проблемы. Однако правда лежит еще глубже.

НАТО – это глобальная разрушительная сила, и она не может создать стабильность

Упомянутая статья фокусируется в основном на рассуждении о роли НАТО в судьбе Ливии, Ирака и Сирии после уничтожения «Исламского государства».

Ливия – это страна с, пожалуй, самой трагической судьбой из трех, в которой в 2011 году НАТО использовала прямое военное вмешательство с целью свержения правительства Муаммара Каддафи в поддержку экстремистов, которых представители НАТО и ЕС выдавали за «умеренных повстанцев».

Предсказуемым исходом данной военной кампании был развал Ливии как относительно стабильного и единого государства на враждующие группировки. Нестабильность стала благодатной почвой для экстремизма, и впоследствии многие группы, поддерживаемые НАТО, превратились в то, что сейчас именуется «Исламским государством».

В статье, опубликованной The National Interest, также упоминается об «арабском участии». Следует помнить, что большинство экстремистских группировок, воюющих в Ливии, не только получали прямую поддержку в виде интервенции НАТО, но были также вооружены и профинансированы диктатурами Персидского залива, включая Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Аналогичная картина нестабильности развернулась в Сирии и привела к возникновению «Исламского государства».

Нестабильность в Ираке также является прямым и длительным последствием американского военного вторжения и оккупации 2003 года.

Если не остальное, то это точно делает НАТО и ее членов коллективной глобальной разрушающей силой. Подобно тарану, которым можно лишь разрушать здания, но не никак не строить их, НАТО не способно создать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Остановить «Исламское государство» – означает прекратить поддерживать его

В конечном счете, то, к чему призывает статья, – это постоянная оккупация всех трех стран силами НАТО, начиная от присутствия спецназа в Ливии до формальной оккупации Ракки в Сирии и Мосула в Ираке.

Любопытными являются заявления о том, что оккупационные силы НАТО в Сирии должны не только использоваться для борьбы с ИГ*, но также и для сдерживания «сирийского вооруженного нападения», под которым понимаются вооруженные силы реальной и единственной легитимной власти в Сирии.

Этот последний пункт полностью раскрывает действительные намерения НАТО. НАТО не относится к странам Ближнего Востока и Северной Африки, чтобы иметь реальные основания для победы над «Исламским государством». Организация просто использует ИГ как предлог для установления в регионе гегемонии Запада.

Заключительный пункт статьи гласит: «Такая стратегия НАТО не может и не должна регулировать гражданскую войну в Сирии, устанавливать межнациональный и межконфессиональный мир в Ираке или создать эффективное ливийское государство. Что НАТО способна сделать, так это создать условия стабильности, в которых по крайне мере появляется шанс на принятие долгосрочных решений. Этого можно ожидать лишь в случае, если США будут готовы призвать НАТО присоединиться к ним, чтобы заполнить ту брешь, образованную после уничтожения ИГ, а европейские союзники будут готовы ответить на этот зов».

Конечно, присутствие НАТО в Сирии, Ираке или Ливии не принесет какой-либо стабильности. НАТО доказала свою абсолютную неспособность добиться этого за 16 лет оккупации Афганистана. Утверждения о том, будто оккупация НАТО «создаст условия, в которых по крайне мере появляется шанс на принятие долгосрочных решений» является гарантией того, что независимо от причины возникновения хаоса, НАТО всегда будет иметь долю с этого.

Интересно то, что «Исламское государство» возникло и выросло на волне агрессии со стороны НАТО во главе с США в Северной Африке и Центральной Азии, и начало испытывать хоть сколько-нибудь серьезное сопротивление лишь при прямом вмешательстве со стороны России и Ирана.

К примеру, бомбардировки логистических линий «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» российскими военными самолетами неизбежно привели к крупным успехам сирийской арабской армии, включая окончательное освобождение Алеппо, сдерживание Идлиба и значительное сокращение территорий «Исламского государства» на востоке Сирии.

Снабжение ИГ и других экстремистских фронтов, потоки которого шли из Турции, является результатом поддержки со стороны Персидского залива, который, в свою очередь, служит посредником для поддержки США и НАТО того, что Разведывательное управление Министерства обороны США в 2012 году назвало «салафитским княжеством».

Конкретной целью этого «салафитского княжества», подкрепленного поддержкой диктатур Персидского залива, Турцией и Западом, является «изолирование сирийского режима». Очевидно, что, если бы НАТО действительно была заинтересована в разгроме «Исламского государства» и возмещении причиненного им ущерба, она бы в первую очередь начала с прекращения поддержки террористических организаций.

Короче говоря, если НАТО в самом хотела бы добиться стабильности в странах Ближнего Востока и Северной Африки, ей стоило бы просто прекратить сеять эту нестабильность.

Конечно, односторонний военный блок, который намеренно сеет хаос во всех регионах планеты, делает это ради очень специфической цели. Эту же цель преследовали гегемоны на протяжении всей истории человечества, когда стремились расколоть и уничтожить регионы, которые сразу не могли покорить. Уничтоженный противник, возможно, не так же благоприятен, как завоеванный, контролируемый и эксплуатируемый противник, но, безусловно, предпочтительнее, чем противник свободный и независимый, который вдобавок способствует повышению многополярности мироустройства.

Реальность такова, что куда бы ни вторглась НАТО, она не только несет с собой хаос, но и оставляет его до тех пор, пока находится там.

Поэтому лучшее, что НАТО может сделать для стабильности в странах Ближнего Востока и Северной Африки, это покинуть их.

* Организация запрещена на территории РФ.