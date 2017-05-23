Сирийские «Белые каски» приняли награду от «Аль-Каиды»

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Через несколько дней после того, как лидер «Тахрир Аль-Шама» (запрещенная в РФ террористическая организация, филиал «Аль-Каиды» в Сирии) Абу-Джабер назвал «Белые каски» «скрытыми солдатами революции», выяснилось, что «Белые каски» также получили награду от этой террористической группировки в провинции Идлиб на организованном «Хайят Тахрир Аль-Шамом» торжественном мероприятии в их честь.

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Video Shows Idlib White Helmets Accepting Award From Al-Qaeda с портала Activist Post.

Действительно, было опубликовано видео, которое предположительно является записью с церемонии. Видео на арабском языке и сопровождается английскими субтитрами. Видео начинается с закадрового голоса, который говорит,

„Сирийская революция идет уже почти седьмой год, и «Хайят Тахрир Аль-Шам» (Нусра) считает, что ее долг - отметить заслуги скрытых солдат, которые проводили дни и ночи, служа своему народу, поэтому мы организовали почетную церемонию, чтобы выразить благодарность людям с Белыми касками”.

Затем на видеозаписи видна «драматизация» химической атаки и «героизм» белых касок.

На видео предположительно показан руководитель «Белых касок» Идлиба, который обнимает и целует Абу-Джабера и Абдуллаха аль-Мухайсини, оба лидеры террористов в «Хайят Тахрир Аль-Шам» («Аль-Каида»).

«Я хотел бы поблагодарить моих братьев в «Хайят Тахрир Аль-Шам» (Нусра) за эту церемонию чествования и всех тех, кто участвовал в организации этого мероприятия», - говорит человек, принимающий награду.

В социальных сетях циркулирует малоизвестное видео, сделанное лидером «Тахрир Аль-Шам» Абу Джабером 16 марта 2017 года. В этом видео Джабер восхваляет «Белые каски» как «скрытых солдат революции» и благодарит их за то, что они делают.

«Во-вторых, выражаю благодарность и признательность скрытым солдатам нашей революции, — сказал Джабер. — Во главе списка — родители мучеников и люди «Белых касок».

Возникает вопрос: если «Белые каски» настолько беспристрастны, почему «Тахрир Аль-Шам» считают их героями революции? Конечно, «Аль-Каида» не будет считать организацию, которая помогает мирным жителям, а не только бородатым воинам бога, героями своего движения.

Ответ, конечно, прост. «Белые каски» — это не более чем пропагандистское крыло самой «Аль-Каиды». Их финансируют западные правительственные и неправительственные организации с целью создания ложных нарративов и шокирующих видео, призванных манипулировать западным же общественным сознанием.