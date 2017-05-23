Трамп стал первым президентом США, посетившим Стену Плача в Иерусалиме

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Иерусалим, 23 мая. Американский президент Дональд Трамп стал первым руководителем США, который посетил религиозные святыни Иерусалима – Стену Плача и Храм Гроба Господня. Прямую трансляцию посещения Трампом святынь вели все национальные каналы Израиля.

Прогулка Трамп по старому городу прошла без сопровождения представителей израильского или палестинского руководства из-за неурегулированности статуса этого места.

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро отметил, что Трамп стал первым президентом США, посетившим Старый город в Иерусалиме.