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Весь мир
Трамп стал первым президентом США, посетившим Стену Плача в Иерусалиме

Трамп стал первым президентом США, посетившим Стену Плача в Иерусалиме

1:02  23 Мая 2017
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Трамп стал первым президентом США, посетившим Стену Плача в Иерусалиме

Иерусалим, 23 мая. Американский президент Дональд Трамп стал первым руководителем США, который посетил религиозные святыни Иерусалима – Стену Плача и Храм Гроба Господня. Прямую трансляцию посещения Трампом святынь вели все национальные каналы Израиля.

Прогулка Трамп по старому городу прошла без сопровождения представителей израильского или палестинского руководства из-за неурегулированности статуса этого места.

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро отметил, что Трамп стал первым президентом США, посетившим Старый город в Иерусалиме.

 

#трамп
Антон Зарубин
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