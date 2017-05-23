Сервис бесконтактной оплаты Android Pay заработал в России

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Москва, 23 мая. Бесконтактный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона Android Pay, принадлежащий корпорации Google, заработалв России 23 мая. Об этом рассказала пресс-служба компании.

Ранее в России стартовали Apple Pay и Samsung Pay. Согласно данным Сбербанка, более 1 млн клиентов привязали свои карты к этим системам и совершили с их помощью 13 млн транзакций.

Банки с оптимизмом оценивают перспективы внедрения Android Pay на территории России, так как большинство смартфонов пользователей работают на системе Android. Платежная система будет доступна владельцам карт MasterCard и Visa Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка, Тинькофф банка, Альфа-банка, Сбербанка, ВТБ 24, МТС Банка, Рокетбанка, Райффайзенбанка, банков «Русский стандарт», «Точка», «Ак Барс» и «Открытие», а также платежной системы «Яндекс.Деньги».

Ранее директор Google по маркетингу в РФ Дмитрий Кузнецов подтвердил, что 23 мая в России заработает сервис для оплаты покупок при помощи смартфона Android Pay.