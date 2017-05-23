Сирия: САА начала штурм последнего рубежа обороны ИГ под Алеппо

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Дамаск, 23 мая. Сирийская арабская армия (САА) продолжает освобождать от боевиков территорию под Алеппо, продвигаясь к стратегически важным позициям возле сахарного завода и расположенного неподалеку города Рас Аль-Айн.

Части САА, возглавляемые дивизией спецназа «Тигры» уже освободили несколько городов к северу от сахарозавода. Благодаря этому сирийские части получили плацдарм, с которого можно начать наступление на последнюю укрепленную позицию «Исламского государства»* (ИГ*, террористическая организация, запрещенная в России) в Восточном Алеппо.

Как сообщает Almasdar News, сейчас сирийские части ведут наступление на сахарозавод, в то время, как ВКС России прикрывают наступление, нанося удары по позициям террористов в городе Масканах.

* Организация запрещена на территории РФ.