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Спорт
Стали известны соперники сборной РФ по групповому этапу ЧМ-2018 по хоккею

Стали известны соперники сборной РФ по групповому этапу ЧМ-2018 по хоккею

0:40  23 Мая 2017
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Стали известны соперники сборной РФ по групповому этапу ЧМ-2018 по хоккею

Москва, 23 мая. Сборная России по хоккею узнала своих соперников по групповому этапу чемпионата мира 2018 года.

Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте Международной федерации хоккея, национальная команда выступит в группе A со сборными Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции, Австрии и Швеции.

В группу В вошли сборные Финляндии, США, Канады, Норвегии, Южной Кореи, Германии и Латвии.

Ранее сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, победив Канаду. Напомним, чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет в Дании. Матчи запланированы на ледовых аренах Копенгагена и Хернинга.

Алия Садыкова
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