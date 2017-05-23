Стали известны соперники сборной РФ по групповому этапу ЧМ-2018 по хоккею

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Москва, 23 мая. Сборная России по хоккею узнала своих соперников по групповому этапу чемпионата мира 2018 года.

Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте Международной федерации хоккея, национальная команда выступит в группе A со сборными Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции, Австрии и Швеции.

В группу В вошли сборные Финляндии, США, Канады, Норвегии, Южной Кореи, Германии и Латвии.

Ранее сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, победив Канаду. Напомним, чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет в Дании. Матчи запланированы на ледовых аренах Копенгагена и Хернинга.