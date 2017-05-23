Глава МПК допустил, что российские паралимпийцы могут пропустить игры 2018 года
Москва, 23 мая. Российская паралимпийская сборная может пропустить зимние игры 2018 года, если Паралимпийский комитет России (ПКР) не проведет серьезные реформы. С таким заявлением выступил президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен.
Крэйвен объяснил, почему МПК оставил в силе отстранение российского Паралимпийского комитета. По его словам, отстранение будет оставаться в силе, пока ПКР не проведет «серьезные реформы».
«Решение о приостановлении членства России в МПК должно оставаться в силе, пока не будут проведены серьёзные преобразования», – цитирует Крэйвена RT.
Он добавил, что хотел бы видеть российскую сборную на Паралимпийских играх в Пхёнчхане, но для этого ей нужно будет выполнить большой объем работы.