Глава МПК допустил, что российские паралимпийцы могут пропустить игры 2018 года

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Москва, 23 мая. Российская паралимпийская сборная может пропустить зимние игры 2018 года, если Паралимпийский комитет России (ПКР) не проведет серьезные реформы. С таким заявлением выступил президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен.

Крэйвен объяснил, почему МПК оставил в силе отстранение российского Паралимпийского комитета. По его словам, отстранение будет оставаться в силе, пока ПКР не проведет «серьезные реформы».

«Решение о приостановлении членства России в МПК должно оставаться в силе, пока не будут проведены серьёзные преобразования», – цитирует Крэйвена RT.

Он добавил, что хотел бы видеть российскую сборную на Паралимпийских играх в Пхёнчхане, но для этого ей нужно будет выполнить большой объем работы.