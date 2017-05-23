Путин встретится с прилетевшим в Москву президентом Филиппин 25 мая

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Москва, 23 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл в Москву с официальным визитом. Самолет главы государства приземлился в столичном аэропорту Внуково-2, сообщает РИА Новости.

Дутерте встретили заместитель главы министерства иностранных дел России Игорь Моргулов и представители обеих стран.

Визит президента Филиппин продлится с 22 по 26 мая. По информации МИД Филиппин, целью поездки Дутерте в Россию станет укрепление связей между странами.

Президент России Владимир Путин встретится с главой Филиппин Родриго Дутерте 25 мая. Стороны обменяются мнениями по самым актуальным вопросам международной политики. В частности они обсудят вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Дутерте рассказал о причинах плохих отношений с США.