Врачи рассказали о состоянии избитого в Мексике россиянина

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Москва, 22 мая. Россиянин Алексей Макеев, на которого напали жители мексиканского города Канкун, пришел в сознание. Как пишет Meganoticias, мужчина ответил на вопросы медиков.

На данный момент гражданин России находится в хирургическом отделении. Врачи утверждают, что его основные физиологические показатели в норме, но он жалуется на умеренные боли.

По мнению медиков, Макеев пробудет в лечебном учреждении еще 4-5 дней. Его состояние стабилизировалось, он начал нормально питаться.

Напомним, группа из нескольких сотен мексиканцев атаковала россиянина в субботу. Один из налетчиков был ранен и позже скончался. Макеев получил черепно-мозговую травму. Ранее сообщалось, что избитый в Мексике россиянин вышел из комы.