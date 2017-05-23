Бывшая жена Потанина подала иск против него на 850 млрд рублей

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Москва, 23 мая. Бывшая жена российского бизнесмена Владимира Потанина подала новый иск против него. Как пишет журнал Forbes, Наталья Потанина намерена взыскать со своего мужа почти 850 миллиардов рублей.

Наталья Потанина обратилась в суд с требованием признать акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco и ряд других активов общим имуществом супругов и разделить их между ними. Общая сумма претензии составляет 849,2 миллиарда рублей – около 15 миллиардов долларов.

Причиной подачи иска стал отказ суда разделить акции «Норникеля», принадлежащие Потанину. Суд указал, что бизнесмен является не прямым владельцем акций, а лишь их бенефициаром, пишет «Газета.ru».

Напомним, что супруги Потанины развелись в начале 2014 года после тридцати лет совместной жизни.