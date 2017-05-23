Ученые: Человечество сможет размножаться в космосе

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Токио, 22 мая. Японские ученые вырастили мышат, выведенных с использованием спермы, хранившейся в замороженном виде целый год на борту МКС. О своих успехах биологи рассказали в статье, опубликованной в издании PNAS.

Как пишет Саяка Вакаяма из университета Яманаши, если человечество начнет жить в космосе, то понадобятся технологии, позволяющие хранить замороженную сперму долгое время. По словам исследователей, на МКС радиация выше земной в 100 раз. Как утверждают специалисты, радиация повреждает ДНК сперматозоидов, однако, не влияет на их жизнеспособность. Таким образом, японские исследователи доказали, что длительное пребывание в космосе не помешает перспективам продолжения рода. Замороженный биологический материал можно успешно применять для поддержания человеческой популяции в космосе.

Ранее стало известно, когда на МКС появится новый российский косморобот.