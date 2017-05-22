Трамп увидел «обнадеживающие признаки» урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

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Иерусалим, 22 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что увидел «обнадеживающие признаки» урегулирования конфликтов как на Ближнем Востоке так и в мире. Об этом заявил во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам американского президента, в ходе своих поездок он увидел множество обнадеживающих признаков, которые указывают на то, что человечество может достичь мирного будущего для ближневосточного региона и целого мира.

Трамп прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, где он проводил встречу с руководителями мусульманских стран Ближнего Востока и Персидского Залива. Одним из центральных вопросов встречи, по словам Трампа, была борьба с терроризмом.