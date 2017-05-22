Путин и Трамп должны спасти мир от войны — профессор Принстона

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Вашингтон, 23 мая. Несмотря на оказываемое в Соединенных Штатах Америки давление, президент Дональд Трамп по-прежнему настроен на диалог с Москвой. Такое мнение высказал профессор Принстонского университета Стивен Коэн.

В интервью RT он рассказал, что американские спецслужбы и СМИ пытаются дискредитировать главу государства и повлиять на политическую жизнь страны.

По мнению эксперта, отношения Москвы и Вашингтона нужно спасть в первую очередь. Он отметил: холодная война может превратиться в реальную, которая будет идти на трех фронтах.

Коэн считает, что в этой ситуации поможет только конструктивное сотрудничество Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Профессор также напомнил, что Трамп не оставил попыток вести диалог с российским лидером.