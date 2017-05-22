Израильские медики научились лечить атеросклероз с помощью нового биополимера

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Тель-Авив, 22 мая. Израильские специалисты разработали новый метод лечения атеросклероза и сердечной недостаточности, основанный на применении биомедицинского полимера. Об этом сообщают исследователи из Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве.

Бляшки в сосудах образуются из-за того, что воспаленный эндотелий – тонкий слой клеток, покрывающий стенки сосудов – начинает вырабатывать молекулы е-селектина, которые привлекают белые кровяные тельца.

Разработанный израильскими учеными полимер позволяет контролировать выработку е-селектина, уменьшая уже сформировавшиеся бляшки и предотвращая появление новых. «Это поможет предотвратить артериальный тромбоз, ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и удар», – цитирует профессор Айелет Давид портал Newsbusters.