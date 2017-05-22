Косачев назвал визовый режим с Россией самострелом для Украины

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Москва, 22 мая. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев прокомментировал возможное введение визового режима между Россией и Украиной. По мнению политика, это решение станет политико-правовым «самострелом» для Киева.

Косачев поделился своим мнением на своей странице в Facebook. Он отметил, что украинские политики все больше лишают граждан страны прав и свобод. Косаев напомнил, что «бредовую» идею о введении визового режима с РФ Киев начал рассматривать еще осенью 2016 года. Однако законопроект «притормозили».

«Сейчас, похоже, наступило новое сезонное обострение», — предположил сенатор. Косачев также привел статистику: только в 2015 году в Россию выехало 4,1 миллиона украинских граждан. Многие украинцы посещали в России родственников, а также ездили на заработки.

Косачев подчеркнул, что поставив интересы миллионов людей под вопрос, Киев в очередной раз совершает политико-правовой «самострел». Сенатор добавил, что Украине пора понять, что победа русофобии не синоним победы демократии и свободы.