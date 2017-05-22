Донбасс: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

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Донецк, 22 мая. Куйбышевский район Донецка был обстрелян с позиций ВСУ. Целью украинских артиллеристов стал жилой сектор, однако, как сообщает районная администрация города, жертв среди населения нет.

По данным представителя районной администрации, обстрелу подвергся поселок Октябрьский в Куйбышевском районе. В результате обстрела было повреждено остекления пятиэтажного дома, кроме того осколками повредило три частных дома.

Данных о пострадавших на данный момент не имеется.