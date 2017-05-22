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Mail.Ru премирует программиста, лишенного в Британии награды из-за гражданства РФ

Mail.Ru премирует программиста, лишенного в Британии награды из-за гражданства РФ

23:14  22 Мая 2017
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Mail.Ru премирует программиста, лишенного в Британии награды из-за гражданства РФ

Лондон, 22 мая. Компания Mail.Ru Group выплатит £12 тысяч программисту Владимиру Игловикову, который стал одним из победителей британского конкурса Data Science Challenge. Ранее мужчина был лишен награды из-за российского гражданства.

Как рассказали в пресс-службе компании, IT-сфера не должна иметь национальностей и границ. Поэтому Mail.Ru Group решила выплатить Игловикову £12 000, в которых ему отказали организаторы конкурса.

Представители компании уже сообщили программисту о своем решении. 

Ранее сообщалось, что британский программист случайно остановил международную кибератаку. 

Алия Садыкова
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